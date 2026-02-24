Les essais de Montaigne

CEREP Sens

2026-03-06 18:30:00

Conférence-débat par Jacky VELLIN Agrégé de lettres modernes, docteur en lettres.

Par quel mystère un œuvre que Montaine destinait à ses proches a-t-elle conquis un si large public, en France et dans les pays voisins ? Comment cette œuvre consacrée à un sujet si frivole et si vain , selon les mots de l’auteur, est devenue un lieu de mémoire, au point que l’exemplaire de Bordeaux, contenant les additions manuscrites de Montaigne, a été inscrit au patrimoine de l’UNESCO ?

Enfin comment l’auteur des Essais, embarqué dans ce que Pascal appelait le sot projet de se peindre , a pu devenir, pour des générations de lecteurs, un compagnon de route et une source inépuisable de réflexions ?

La conférence se propose de fournir quelques éléments d’explication, en examinant la démarche de Montaigne et les différentes couches de la rédaction des Essais. .

