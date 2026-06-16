Neuville-aux-Bois

Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois

Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les Estivales sont de retour à Neuville-aux-Bois !

Pour bien commencer le mois de juillet, rendez-vous pour un apéro concert le

Vendredi 10 juillet

Parc de la gare

De 19h à 21h

Au programme

2 concerts rock avec Narcose et EoN

Les Estivales sont de retour à Neuville-aux-Bois !

Pour bien commencer le mois de juillet, rendez-vous pour un apéro concert le

Vendredi 10 juillet

Parc de la gare

De 19h à 21h

Au programme

2 concerts rock avec Narcose et EoN

Boissons et charcuteries assurées par La Brasserie des Carnutes

Compositions et reprises pour une soirée conviviale en plein air

Venez profiter d’un moment musical et chaleureux au parc de la gare ! .

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Estivales are back in Neuville-aux-Bois!

To kick off July on the right foot, join us for an aperitif concert on:

Friday, July 10

Parc de la Gare

From 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

On the program:

2 rock concerts featuring Narcose and EoN

L’événement Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par ADRT45