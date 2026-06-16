Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois Neuville-aux-Bois
Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois Neuville-aux-Bois vendredi 10 juillet 2026.
Neuville-aux-Bois
Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois
Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les Estivales sont de retour à Neuville-aux-Bois !
Pour bien commencer le mois de juillet, rendez-vous pour un apéro concert le
Vendredi 10 juillet
Parc de la gare
De 19h à 21h
Au programme
2 concerts rock avec Narcose et EoN
Les Estivales sont de retour à Neuville-aux-Bois !
Pour bien commencer le mois de juillet, rendez-vous pour un apéro concert le
Vendredi 10 juillet
Parc de la gare
De 19h à 21h
Au programme
2 concerts rock avec Narcose et EoN
Boissons et charcuteries assurées par La Brasserie des Carnutes
Compositions et reprises pour une soirée conviviale en plein air
Venez profiter d’un moment musical et chaleureux au parc de la gare ! .
Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
The Estivales are back in Neuville-aux-Bois!
To kick off July on the right foot, join us for an aperitif concert on:
Friday, July 10
Parc de la Gare
From 7:00 p.m. to 9:00 p.m.
On the program:
2 rock concerts featuring Narcose and EoN
L’événement Les Estivales Apéro concert Neuville-aux-Bois Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-16 par ADRT45
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