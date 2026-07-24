Les estivales bio à Bourrou Bourrou
vendredi 7 août 2026 · Bourrou
Informations pratiques
Bourrou
Les estivales bio à Bourrou
Bourrou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche!
Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche! .
Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 96 74
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English : Les estivales bio à Bourrou
Come and discover the Bourrou Organic Summer Festival, featuring a night-time market with organic and local producers, and come and dance to the pop music of the band Mystère Guinche!
L’événement Les estivales bio à Bourrou Bourrou a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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