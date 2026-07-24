Informations pratiques

Bourrou

Les estivales bio à Bourrou

Bourrou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche!

Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche! .

Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 96 74

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English : Les estivales bio à Bourrou

Come and discover the Bourrou Organic Summer Festival, featuring a night-time market with organic and local producers, and come and dance to the pop music of the band Mystère Guinche!

L’événement Les estivales bio à Bourrou Bourrou a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux