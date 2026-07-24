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Les estivales bio à Bourrou Bourrou

vendredi 7 août 2026 · Bourrou

Les estivales bio à Bourrou Bourrou

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
24110 Bourrou
Département
Dordogne
Tarif

Bourrou

Les estivales bio à Bourrou

Bourrou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche!
Venez découvrir les estivales Bio à Bourrou avec un marché nocturne de producteurs bio et locaux et venez danser sur la musique Pop du groupe Mystère Guinche!   .

Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 73 96 74 

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English : Les estivales bio à Bourrou

Come and discover the Bourrou Organic Summer Festival, featuring a night-time market with organic and local producers, and come and dance to the pop music of the band Mystère Guinche!

L’événement Les estivales bio à Bourrou Bourrou a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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