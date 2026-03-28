Les estivales de la guinguette de l’écluse Combleux
Les estivales de la guinguette de l’écluse Combleux samedi 20 juin 2026.
Combleux
Les estivales de la guinguette de l’écluse
Combleux Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-08-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
De juin à fin août, sur le site de l’écluse de Combleux, il sera proposé une restauration avec des produits 100% locaux ainsi qu’une programmation musicale, qui sera elle aussi locale, à destination d’un public familial. Les concerts auront lieu sur une moyenne d’un concert tous les quinze jours, les vendredis et/ou samedis de 19h à 21h.
Les concerts commencent à 19h30. .
Combleux 45800 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Les estivales de la guinguette de l’écluse Combleux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ORLEANS