Combleux

Les estivales de la guinguette de l’écluse

Combleux Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

De juin à fin août, sur le site de l’écluse de Combleux, il sera proposé une restauration avec des produits 100% locaux ainsi qu’une programmation musicale, qui sera elle aussi locale, à destination d’un public familial. Les concerts auront lieu sur une moyenne d’un concert tous les quinze jours, les vendredis et/ou samedis de 19h à 21h.

Les concerts commencent à 19h30. .

Combleux 45800 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Les estivales de la guinguette de l’écluse Combleux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ORLEANS