LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des coccinelles Base de loisirs des Adillons Luché-Thouarsais

Informations pratiques

Luché-Thouarsais

LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des coccinelles

Base de loisirs des Adillons 17bis rue du village Luché-Thouarsais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le monde des coccinelles est fascinant. A l’occasion de la publication d’inventaires régionaux, venez les découvrir dans la base de loisirs des Adillons avec un spécialiste. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche.

Le monde des coccinelles est fascinant. A l’occasion de la publication d’inventaires régionaux, venez les découvrir dans la base de loisirs des Adillons avec un spécialiste. Prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche. .

Base de loisirs des Adillons 17bis rue du village Luché-Thouarsais 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des coccinelles

The world of ladybugs is fascinating. To celebrate the publication of regional inventories, come discover them at the Adillons Recreation Center with an expert. Be sure to wear clothing suitable for the weather and for walking.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des coccinelles Luché-Thouarsais a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais