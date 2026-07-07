LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des pollinisateurs, les idées reçues Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Sanzay

LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des pollinisateurs, les idées reçues

Salle de la Ballastière Chemin Uzu Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Les animaux pollinisateurs tendent à disparaître, mais quels sont-ils ? Comment pollinisent-ils ? Venez les découvrir et en débattre à l’occasion d’une promenade autour de la Ballastière.

Prévoir une tenue appropriée aux conditions météo.

Les animaux pollinisateurs tendent à disparaître, mais quels sont-ils ? Comment pollinisent-ils ? Venez les découvrir et en débattre à l’occasion d’une promenade autour de la Ballastière.

Prévoir une tenue appropriée aux conditions météo.

Le service Biodiversité Eau Espaces Naturels (BEEN) est une strucure de la Communauté de Communes du Thouarsais qui gère les Espaces Naturels Sensibles (ENS) notamment. Tout au long de l’année il propose des sorties thématiques pour tous les publics (scolaire, familial, associatif…) sur tout le territoire intercommunal. .

Salle de la Ballastière Chemin Uzu Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des pollinisateurs, les idées reçues

Pollinating animals are %E0disappearing%, but who are they? How do they pollinate? Come discover them and discuss them %E0during a walk around the Ballasti%E8re.

Be sure to wear clothing appropriate for the weather conditions.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Découverte des pollinisateurs, les idées reçues Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais