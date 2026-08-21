Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100), Prairie des Murs à Pêches, Montreuil

Informations pratiques

Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100) 25 – 27 septembre Prairie des Murs à Pêches Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:30:00+02:00

Le festival «Les Estivales de la Permaculture» se tiendra pour sa 11ème édition à Montreuil (93100) sur le site historique des Murs à Pêches, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2026.

Le thème de cette 11ème édition est : “ Prendre soin du vivant – symbiose et mutualisme ”.

Au programme : des stands, des ateliers, des conférences, des animations, des concerts, des projections, des débats, un espace enfant, un espace librairie, des expositions, des balades guidées…

Plus d’informations sur le site internet du festival (https://permamontreuil.fr/)

Page facebook (https://www.facebook.com/festivalpermaculture)

Pour proposer un stand, animer un atelier, devenir bénévole : inscription en ligne sur le site https://permamontreuil.fr/

Boissons et restauration bio sur place.

Prairie des murs à pêches : 61, rue Pierre de Montreuil – 93100 Montreuil

– métro Mairie de Montreuil (12 min à pied) ligne 9 ou La Dhuys ligne 11

– Bus 102, 121, 202 (arrêt Danton) ou bus 122 (arrêt Saint-Just)

Entrée à prix libre en participation consciente

L’association PermaMontreuil

Prairie des Murs à Pêches 61, rue Pierre de Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://permamontreuil.fr/ »}] [{« link »: « https://permamontreuil.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/festivalpermaculture »}]

Le festival «Les Estivales de la Permaculture» se tiendra pour sa 11ème édition à Montreuil (93100) sur le site des Murs à Pêches, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2026.

Josée Rudier