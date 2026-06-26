Les Estivales de l’Orgue : visite de l’abbatiale Notre Dame en Saint Melaine et de son orgue Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Rennes vendredi 31 juillet 2026.

Les Estivales de l’Orgue : visite de l’abbatiale Notre Dame en Saint Melaine et de son orgue Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Rennes Vendredi 31 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, inscription conseillée à l’Office de Tourisme ou ici : billetterie-rennes.com

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !

**30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !**

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### Tout au lond du mois d’août, à 16h00, les vendredis précédant les concerts du dimanche, une visite de l’église et de l’orgue est organisée en partenariat avec Destination Rennes – Office de Tourisme.

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

**Visite de l’église avec les guides de l’office de tourisme et découverte de l’orgue avec les organistes locaux.**

**Réservation conseillée : billetterie-rennes.com**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00

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Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Place Saint-Melaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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