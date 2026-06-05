Les Estivales de Mauperier soirée Bodéga le 3 juillet Les Salles-de-Castillon vendredi 3 juillet 2026.

Les Salles-de-Castillon

Les Estivales de Mauperier soirée Bodéga le 3 juillet

1 Lieu dit Mauperier Les Salles-de-Castillon Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Une paëlla géante au milieu des vignes… ça vous tente ?

Le vendredi 3 juillet, on passe en mode BODEGA sous les palmiers de MAUPERIER avec

la paella d’Ana

des tapas à partager

de la musique espagnole live

les vins de MAUPERIER

et l’apéro offert

Les ESTIVALES, c’est 4 soirées d’été, 4 ambiances, 4 menus — et toujours la même envie vous recevoir comme des amis, au milieu des vignes

️ Quelques places seulement, réservez depuis le lien en bio https://www.winalist.fr/hosts/2459/mauperier

Soirée limitées à 50 personnes Prix 50 € par personne. .

1 Lieu dit Mauperier Les Salles-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 14 70 28 visites@mauperier.com

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English : Les Estivales de Mauperier soirée Bodéga le 3 juillet

L’événement Les Estivales de Mauperier soirée Bodéga le 3 juillet Les Salles-de-Castillon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Castillon-Pujols