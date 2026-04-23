Saint-Julien-Beychevelle

Les Estivales de Musique en Médoc au Château Gruaud Larose Trompette, Saxophone & Piano

Château Gruaud Larose Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Château Gruaud Larose accueille les artistes Sebastian Berner à la trompette (1er prix concours Maurice André Paris) , Dmitry Pinchuk

au saxophone (1er prix concours Adolphe Sax Dinant) et Lutxi Nesprias au piano.

Au programme Joseph Horovitz Concerto Classico (trompette saxophone piano) ; Gabriel Pares Premier solo (trompette piano) ; Edvard Grieg Carnaval op.19 n.3 (piano seul) ; Fernande Decruck Sonate en do mineur (saxophone piano), entre autre.

Une dégustation de vins se tiendra à l’issue du concert.

Sur réservation. Billetterie à l’Office de Tourisme Médoc-Vignoble et sur le site internet des Estivales de Musique en Médoc. .

Château Gruaud Larose Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 32 48 19 secretaire@estivales-musique-medoc.com

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English : Les Estivales de Musique en Médoc au Château Gruaud Larose Trompette, Saxophone & Piano

L’événement Les Estivales de Musique en Médoc au Château Gruaud Larose Trompette, Saxophone & Piano Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc-Vignoble