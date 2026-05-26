Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr jeudi 6 août 2026.
Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER
6 rue des Ecuries Seigneuriales Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Laissez-vous surprendre par une lecture musicale proposée par Claude Hunsinger et ses musiciens BA BANGA NYECK au balafon ainsi que PETER PERFIDO aux percussions.
Laissez-vous surprendre par une lecture musicale proposée par Claude Hunsinger et ses musiciens BA BANGA NYECK au balafon ainsi que PETER PERFIDO aux percussions. 0 .
6 rue des Ecuries Seigneuriales Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a musical reading by Claude Hunsinger and his musicians BA BANGA NYECK on balafon and PETER PERFIDO on percussion.
L’événement Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Riquewihr (Haut-Rhin)
- Rendez-vous au chalet vigneron Riquewihr 24 juin 2026
- Les estivales de Riquewihr Riquewihr 1 juillet 2026
- Parade vénitienne Riquewihr 4 juillet 2026
- Concert d’orgue Riquewihr 5 juillet 2026
- Visite racontée et gourmande de Riquewihr Riquewihr 6 juillet 2026