Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr jeudi 6 août 2026.

Riquewihr

Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER

6 rue des Ecuries Seigneuriales Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Laissez-vous surprendre par une lecture musicale proposée par Claude Hunsinger et ses musiciens BA BANGA NYECK au balafon ainsi que PETER PERFIDO aux percussions.

Laissez-vous surprendre par une lecture musicale proposée par Claude Hunsinger et ses musiciens BA BANGA NYECK au balafon ainsi que PETER PERFIDO aux percussions. 0 .

6 rue des Ecuries Seigneuriales Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Enjoy a musical reading by Claude Hunsinger and his musicians BA BANGA NYECK on balafon and PETER PERFIDO on percussion.

L’événement Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr