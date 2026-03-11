Animation folklorique Riquewihr
Animation folklorique Riquewihr samedi 18 juillet 2026.
Animation folklorique
Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15
Le folklore s’invite dans la ville ! Parés de tenues traditionnelles, des danseurs animeront la rue principale au son d’un accordéon.
Le folklore s’invite à Riquewihr ! Des danseurs en tenue traditionnelle déambuleront dans la rue principale de cette ville médiévale, au beau milieu des maisons à colombages et au son d’un accordéon ! 0 .
Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Folklore invites itself in the city! Dressed in traditional clothes, dancers will animate the main street to the sound of an accordion.
L’événement Animation folklorique Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr