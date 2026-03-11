Animation folklorique

Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-15

Le folklore s’invite dans la ville ! Parés de tenues traditionnelles, des danseurs animeront la rue principale au son d’un accordéon.

Le folklore s’invite à Riquewihr ! Des danseurs en tenue traditionnelle déambuleront dans la rue principale de cette ville médiévale, au beau milieu des maisons à colombages et au son d’un accordéon ! 0 .

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folklore invites itself in the city! Dressed in traditional clothes, dancers will animate the main street to the sound of an accordion.

L’événement Animation folklorique Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr