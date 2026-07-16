Informations pratiques

Riquewihr

Concert de l’orchestre de chambre de Neuss

Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

L’Orchestre de Chambre NEUSS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.

L’Orchestre de Chambre NUESS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.

Au programme

Jean-Sébastien Bach Concerto pour deux violons et orchestre

Felix Mendelssohn Symphonie pour cordes n° 5

Edvard Grieg Suite Au temps de Holberg 0 .

Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +49 2131 21719

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English :

The NEUSS Chamber Orchestra invites you to a concert dedicated to the great masters of classical music.

L’événement Concert de l’orchestre de chambre de Neuss Riquewihr a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr