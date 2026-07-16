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AGENDA · Riquewihr

Concert de l’orchestre de chambre de Neuss Riquewihr

samedi 5 septembre 2026 · Riquewihr

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place des Trois Eglises
Ville
68340 Riquewihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Riquewihr

Concert de l’orchestre de chambre de Neuss

Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

L’Orchestre de Chambre NEUSS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.
L’Orchestre de Chambre NUESS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.

Au programme
Jean-Sébastien Bach Concerto pour deux violons et orchestre
Felix Mendelssohn Symphonie pour cordes n° 5
Edvard Grieg Suite Au temps de Holberg 0  .

Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +49 2131 21719 

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English :

The NEUSS Chamber Orchestra invites you to a concert dedicated to the great masters of classical music.

L’événement Concert de l’orchestre de chambre de Neuss Riquewihr a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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