Concert de l’orchestre de chambre de Neuss Riquewihr
samedi 5 septembre 2026 · Riquewihr
Informations pratiques
Riquewihr
Concert de l’orchestre de chambre de Neuss
Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
L’Orchestre de Chambre NEUSS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.
L’Orchestre de Chambre NUESS vous invite à un concert placé sous le signe des grands maîtres de la musique classique.
Au programme
Jean-Sébastien Bach Concerto pour deux violons et orchestre
Felix Mendelssohn Symphonie pour cordes n° 5
Edvard Grieg Suite Au temps de Holberg 0 .
Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +49 2131 21719
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The NEUSS Chamber Orchestra invites you to a concert dedicated to the great masters of classical music.
L’événement Concert de l’orchestre de chambre de Neuss Riquewihr a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Riquewihr (Haut-Rhin)
- Les Estivales de Riquewihr Concert Folk & Rock Guillaume DEININGER Riquewihr 23 juillet 2026
- Week-end champêtre à l’étang de pêche Riquewihr 1 août 2026
- Les Estivales de Riquewihr Lecture musicale par Claude HUNSINGER Riquewihr 6 août 2026
- Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr 19 août 2026
- Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul Riquewihr 27 août 2026