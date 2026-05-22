Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr mercredi 19 août 2026.
Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER
Rue des Ecuries Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’histoire pétillante du Crémant d’Alsace contée par Caroline Claude-Bronner suivie d’une dégustation c’est ce qui vous attend dans ce lieu historique qu’est la maison Méquillet.
L’histoire pétillante du Crémant d’Alsace contée par Caroline Claude-Bronner suivie d’une dégustation c’est ce qui vous attend dans ce lieu historique qu’est la maison Méquillet. 0 .
Rue des Ecuries Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 09 10 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
The sparkling history of Crémant d’Alsace as told by Caroline Claude-Bronner, followed by a tasting: that’s what awaits you at the historic Maison Méquillet.
L’événement Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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