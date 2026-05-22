Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr mercredi 19 août 2026.

Riquewihr

Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER

Rue des Ecuries Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’histoire pétillante du Crémant d’Alsace contée par Caroline Claude-Bronner suivie d’une dégustation c’est ce qui vous attend dans ce lieu historique qu’est la maison Méquillet.

L’histoire pétillante du Crémant d’Alsace contée par Caroline Claude-Bronner suivie d’une dégustation c’est ce qui vous attend dans ce lieu historique qu’est la maison Méquillet. 0 .

Rue des Ecuries Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 09 10 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

The sparkling history of Crémant d’Alsace as told by Caroline Claude-Bronner, followed by a tasting: that’s what awaits you at the historic Maison Méquillet.

L’événement Les Estivales de Riquewihr Soirée dégustation commentée par Caroline CLAUDE-BRONNER Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr