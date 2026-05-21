Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul Riquewihr jeudi 27 août 2026.
Riquewihr
Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul
Cour Méquillet Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Vibrez au son des cuivres et des guitares avec Chris & Co dans un pur esprit de jazz le temps d’un concert à la cour Méquillet !
Vibrez au son des cuivres et des guitares avec Chris & Co dans un pur esprit de jazz le temps d’un concert à la cour Méquillet ! 0 .
Cour Méquillet Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Vibrate to the sound of brass and guitars with Chris & Co in a pure jazz spirit for a concert at the Cour Méquillet!
L’événement Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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