Riquewihr

Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul

Cour Méquillet Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Vibrez au son des cuivres et des guitares avec Chris & Co dans un pur esprit de jazz le temps d’un concert à la cour Méquillet !

Vibrez au son des cuivres et des guitares avec Chris & Co dans un pur esprit de jazz le temps d’un concert à la cour Méquillet ! 0 .

Cour Méquillet Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Vibrate to the sound of brass and guitars with Chris & Co in a pure jazz spirit for a concert at the Cour Méquillet!

L’événement Les Estivales de Riquewihr Soirée Jazz & Soul Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr