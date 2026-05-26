Concert d’orgue Riquewihr
Concert d’orgue Riquewihr dimanche 5 juillet 2026.
Riquewihr
Concert d’orgue
Place des 3 églises Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-08-02 17:45:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16
Faites une pause musicale dans la journée pour assister à un concert d’orgue à l’église Sainte Marguerite !
Venez profiter d’un instant musical grâce à ce concert organisé par l’association des amis de l’orgue ! 0 .
Place des 3 églises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 03 45 koebele.sylvie@gmail.com
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English :
Take a musical break during the day to attend an organ concert in the church of Sainte Marguerite!
L’événement Concert d’orgue Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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