Riquewihr

Concert d’orgue

Place des 3 églises Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-08-02 17:45:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16

Faites une pause musicale dans la journée pour assister à un concert d’orgue à l’église Sainte Marguerite !

Venez profiter d’un instant musical grâce à ce concert organisé par l’association des amis de l’orgue ! 0 .

Place des 3 églises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 03 45 koebele.sylvie@gmail.com

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English :

Take a musical break during the day to attend an organ concert in the church of Sainte Marguerite!

L’événement Concert d’orgue Riquewihr a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr