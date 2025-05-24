Concert du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr
Concert du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr vendredi 12 décembre 2025.
Concert du Choeur d’Hommes de Riquewihr
Place des Trois Eglises Riquewihr Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
Des frissons garantis grâce à l’association des voix puissantes du chœur d’hommes de Riquewihr. Un moment de partage musical à ne rater sous aucun prétexte !
Place des Trois Eglises Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 93 28 88 choeurdhommes-riquewihr@orange.fr
English :
The powerful voices of the Riquewihr men’s choir are guaranteed to thrill. A musical experience not to be missed!
German :
Gänsehaut ist garantiert, dank der Kombination der kräftigen Stimmen des Männerchors von Riquewihr. Ein Moment des musikalischen Austauschs, den Sie unter keinen Umständen verpassen sollten!
Italiano :
Le potenti voci del coro maschile di Riquewihr sono in grado di emozionare. Un’esperienza musicale da non perdere!
Espanol :
Las poderosas voces del coro masculino Riquewihr garantizan la emoción. Una experiencia musical que no debe perderse
