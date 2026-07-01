Informations pratiques

Sainte-Florine

Les Estivales de Sainte-Florine

Parvis de la Halle Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-26

Les Estivales de Sainte-Florine proposent une série de concerts et apéro-concerts organisés par la municipalité, avec différents groupes musicaux dans divers lieux de la ville.

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Parvis de la Halle Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78

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English :

The Estivales de Sainte-Florine features a series of concerts and pre-concert receptions organized by the municipality, featuring various musical groups at different venues throughout the city.

L’événement Les Estivales de Sainte-Florine Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne