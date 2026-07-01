Les Estivales de Sainte-Florine Sainte-Florine
mercredi 15 juillet 2026 · Sainte-Florine
Informations pratiques
Sainte-Florine
Les Estivales de Sainte-Florine
Parvis de la Halle Sainte-Florine Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-25 2026-08-05 2026-08-26
Les Estivales de Sainte-Florine proposent une série de concerts et apéro-concerts organisés par la municipalité, avec différents groupes musicaux dans divers lieux de la ville.
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Parvis de la Halle Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78
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English :
The Estivales de Sainte-Florine features a series of concerts and pre-concert receptions organized by the municipality, featuring various musical groups at different venues throughout the city.
L’événement Les Estivales de Sainte-Florine Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne