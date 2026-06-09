Bresilley

Les Estivales de Saône

Rue du Vieux Moulin Bresilley Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le grand festival de musique itinérant du 70 est de retour. Un concert gratuit, tout public, en plein air, au bord de l’Ognon pour fêter de la meilleure des manières le 14 juillet. Rendez-vous à 20h30 rue du vieux moulin à Bresilley avec l’artiste folk Baptise Vendatour .

Rue du Vieux Moulin Bresilley 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91

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English : Les Estivales de Saône

L’événement Les Estivales de Saône Bresilley a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN