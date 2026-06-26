Villeneuve-lès-Maguelone

LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis du 08 juillet au 26 août, les Estivales de Maguelone prendront place à la Passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone.

Tous les mercredis du 08 juillet au 26 août, les Estivales de Maguelone prendront place à la Passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone.

Les Estivales de Villeneuve les Maguelone proposent aux Montpelliérains et à ses hôtes de passage de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.

Les Estivales, ce sont également des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis.

La réservation peut se faire en ligne et non par mail ou téléphone. Elle est conseillée mais pas obligatoire.

Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.

PROGRAMMATION MUSICALE 2026

Mercredi 8 juillet WAVE

Mercredi 15 juillet AMES’ELLES

Mercredi 22 juillet HERISSON BISOU

Mercredi 29 juillet OXYGENE

Mercredi 5 août COVER GARDEN

Mercredi 12 août CHABADASS TRIO

Mercredi 19 août TRIOPOPCORN

Mercredi 26 août INDIGO BLUE

7€ (un verre sérigraphié + 2 dégustations)

3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans

Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.

PIQUE-NIQUE INTERDIT

ANIMAUX INTERDITS

NAVETTE GRATUITE

Navette gratuite aller/retour entre 18h45 et 23h20

Mise en place d’une navette gratuite sous la forme d’un minibus de 22 places depuis le parking de l’école Dolto jusqu’aux Estivales.

Elle sera en service dans les deux sens (toutes les 10 min) .

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 6 74 98 05 56 contact@languedoc-aoc.com

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English : LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Every Wednesday from July 8 to August 26, the Estivales de Maguelone will take place at the Passerelle du Pilou in Villeneuve-lès-Maguelone.

L’événement LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER