LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone
LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone mercredi 8 juillet 2026.
Villeneuve-lès-Maguelone
LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis du 08 juillet au 26 août, les Estivales de Maguelone prendront place à la Passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone.
Tous les mercredis du 08 juillet au 26 août, les Estivales de Maguelone prendront place à la Passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone.
Les Estivales de Villeneuve les Maguelone proposent aux Montpelliérains et à ses hôtes de passage de découvrir les traditionnelles dégustations de vins du Languedoc, la restauration sur place sous forme d’assiettes tapas auprès des producteurs.
Les Estivales, ce sont également des moments de convivialité sans pareil avec un concert en live différent chaque soir. Des instants à partager en famille et entre amis.
La réservation peut se faire en ligne et non par mail ou téléphone. Elle est conseillée mais pas obligatoire.
Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.
PROGRAMMATION MUSICALE 2026
Mercredi 8 juillet WAVE
Mercredi 15 juillet AMES’ELLES
Mercredi 22 juillet HERISSON BISOU
Mercredi 29 juillet OXYGENE
Mercredi 5 août COVER GARDEN
Mercredi 12 août CHABADASS TRIO
Mercredi 19 août TRIOPOPCORN
Mercredi 26 août INDIGO BLUE
7€ (un verre sérigraphié + 2 dégustations)
3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation
Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans
Attention L’inscription en ligne est un coupe file, cela ne permet pas de réserver une table afin d’être assis.
PIQUE-NIQUE INTERDIT
ANIMAUX INTERDITS
NAVETTE GRATUITE
Navette gratuite aller/retour entre 18h45 et 23h20
Mise en place d’une navette gratuite sous la forme d’un minibus de 22 places depuis le parking de l’école Dolto jusqu’aux Estivales.
Elle sera en service dans les deux sens (toutes les 10 min) .
Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 6 74 98 05 56 contact@languedoc-aoc.com
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English : LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Every Wednesday from July 8 to August 26, the Estivales de Maguelone will take place at the Passerelle du Pilou in Villeneuve-lès-Maguelone.
L’événement LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER