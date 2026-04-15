Journée Technique « Nouvelles Technologies de Pulvérisation », Domaine du Chapitre, Villeneuve-lès-Maguelonne (34), Villeneuve-lès-Maguelone

Journée Technique « Nouvelles Technologies de Pulvérisation » Jeudi 9 juillet, 09h00 Domaine du Chapitre, Villeneuve-lès-Maguelonne (34) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Le 9 juillet 2026, ne manquez pas la Journée Technique « Nouvelles Technologies de Pulvérisation » organisée au Domaine du Chapitre (Villeneuve-lès-Maguelone).

Un événement incontournable pour tous les acteurs de la filière viticole, viticulteurs, conseillers techniques, chercheurs et tous les passionnés d’agroéquipements !

Au programme :

Démonstrations terrain le matin : pulvérisateurs innovants, drones, robots, capteurs de végétation et outils de traçabilité en action.

Conférences techniques l’après-midi : évolutions réglementaires, technologies de précision (PWM, capteurs, etc.), retours d’expérience et perspectives d’avenir.

Pourquoi participer ?

Découvrir des solutions concrètes pour réduire les intrants phytosanitaires et répondre aux enjeux réglementaires.

Échanger avec des experts, des constructeurs et des utilisateurs.

Explorer les dernières innovations en matière de pulvérisation de précision et de robotisation.

Un événement coorganisé par l’IFV, la Chambre d’Aariculture de l’Hérault, la Chambre d’agriculture du Gard, l’INRAE, Agrotic, les CUMA, le réseau FAAN et l’EPLEFPA Orb Hérault.

Vous êtes constructeur ou start-up ? Présentez vos solutions innovantes lors de cette journée ! Contactez-nous pour plus d’informations.

Inscriptions et programme détaillé à venir – Restez connectés !

Domaine du Chapitre, Villeneuve-lès-Maguelonne (34) Villeneuve-lès-Maguelonne Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

Un événement incontournable pour tous les acteurs de la filière viticole, viticulteurs, conseillers techniques, chercheurs et tous les passionnés d’agroéquipements !