SWIMRUN LA BELLE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone
SWIMRUN LA BELLE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone samedi 20 juin 2026.
Villeneuve-lès-Maguelone
SWIMRUN LA BELLE MAGUELONE
Parking du pilou Porte de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Courir en solidaire organise, sous l’égide de la Ligue Régionale Occitanie de Triathlon avec le concours de la Ville de Villeneuve lès Maguelone, de l’association les compagnons de Maguelone, de la Métropole Montpellier Méditerranée, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Swimrun La Belle Maguelone .
Un village départ Porte de Maguelone, attend les compétiteurs qui s’élanceront en duo.
Deux formats sont proposés
S environ 9 km 6,5 km à pied en 8 tronçons et 2,3 km à la nage en 7 tronçons
XS environ 5 km 4,1 km à pied en 5 tronçons et 0,8 km à la nage en 4 tronçons.
Ces courses sont ouvertes aux duos hommes, femmes, mixtes et handisports. .
Parking du pilou Porte de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
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English :
L’événement SWIMRUN LA BELLE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT
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