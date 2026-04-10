Villeneuve-lès-Maguelone

MUSIQUE ANCIENNE FESTIVAL À MAGUELONE

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-12

Du 4 au 12 juin 2026, le Festival de musique ancienne à Maguelone célèbre sa 43e édition dans le cadre exceptionnel de la cathédrale de Maguelone (Hérault).

Du 4 au 12 juin 2026, le Festival de musique ancienne à Maguelone célèbre sa 43e édition dans le cadre exceptionnel de la cathédrale de Maguelone (Hérault).

Fidèle à son histoire, ce rendez-vous majeur de la musique ancienne en Occitanie réunit ensembles de référence, jeunes artistes et propositions ouvertes à tous les publics.

Placée sous le signe des résonances , cette nouvelle édition explore les liens profonds entre musique savante et traditions populaires.

Elle met en lumière la manière dont les musiques populaires ont nourri les grandes oeuvres du répertoire et

façonné l’histoire musicale européenne.

Au programme notamment

À noter notamment dans cette édition

• le retour de Jordi Savall pour le concert de clôture

• la découverte de l’ensemble Théodora dans le cadre du rendez-vous Les Muses et l’Émergence

• une nouvelle collaboration avec le Théâtre Jérôme Savary de Villeneuve-lès-Maguelone autour du spectacle familial Le Rossignol et l’Empereur

• l’hommage rendu par le festival à Denis Raisin Dadre, et notamment par l’ensemble Doulce Mémoire que le musicien avait créé

Toute le programmation est en ligne sur le site officiel

Sur réservation

Billetterie disponible à l’Office du Tourisme de Montpellier 7jrs/7 .

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 9 65 26 27 93

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English : MUSIQUE ANCIENNE FESTIVAL À MAGUELONE

From June 4 to 12, 2026, the Festival de Musique Ancienne à Maguelone celebrates its 43rd edition in the exceptional setting of Maguelone Cathedral (Hérault, France).

L’événement MUSIQUE ANCIENNE FESTIVAL À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER