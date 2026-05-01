Villeneuve-lès-Maguelone

HANDBALL TOURNOI INTERNATIONAL SUR HERBE MHB CUP CHALLENGE JEAN-PAUL LACOMBE

Complexe sportif Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Plus de 1500 joueuses et joueurs issus de clubs français et étrangers, fouleront le gazon du complexe sportif municipal.

Le Montpellier Handball et le Villeneuve Handball coorganisent, avec le concours de la Ville de Villeneuve lès Maguelone, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la MHB Cup Challenge Jean-Paul Lacombe.

Le trophée Jean Paul Lacombe sera remis au club participant sélectionné par un jury et répondant aux critères suivants combativité, fair-play, esprit d’équipe, comportement.

Jean-Paul Lacombe fût le Président fondateur du MHB. On lui doit le handball de haut niveau à Montpellier.

La MHB Cup est un tournoi spécialement ouvert aux jeunes

Moins de 9 ans mixtes (nés en 2018, 2017)

Moins de 11 ans garçons (nés en 2016, 2015)

Moins de 11ans filles (nés en 2016, 2015)

Moins de 13 ans garçons (nés en 2014, 2013)

Moins de 13 ans filles (nés en 2014, 2013)

Moins de 15 ans garçons (nés en 2012, 2011)

Moins de 15 ans filles (nés en 2012, 2011)

Horaires

9h00 9h30 Accueil des participants

9h30 10h00 Warm up géant

10h00 16h00 Phases de poules et matchs de classement (pour toutes les équipes)

17h00 18h00 Le temps des finales

18hà0 18h30 Remise des coupes et du Trophée Jean-Paul Lacombe .

Complexe sportif Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

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English : HANDBALL TOURNOI INTERNATIONAL SUR HERBE MHB CUP CHALLENGE JEAN-PAUL LACOMBE

Over 1,500 players from clubs in France and abroad will take to the turf at the municipal sports complex.

L’événement HANDBALL TOURNOI INTERNATIONAL SUR HERBE MHB CUP CHALLENGE JEAN-PAUL LACOMBE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 HERAULT SPORT