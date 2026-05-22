FESTIVAL DES VOIX DE MAGUELONE CONCERT LES CONFÉRENCES VOCALES NAOS Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone

FESTIVAL DES VOIX DE MAGUELONE CONCERT LES CONFÉRENCES VOCALES NAOS

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous à la Cathédrale de Maguelone pour le concert Les conférences Vocales NAOS le dimanche 28 juin à 17h , réservez-vite !

Les Conférences Vocales présentent NAOS, un spectacle a cappella porté par 37 chanteurs et une mise en espace immersive.

Entre puissance des voix, mouvement des corps et scénographie inventive, le chœur efface la frontière entre scène et public.

Rendez-vous à la Cathédrale de Maguelone pour le concert Les conférences Vocales NAOS le dimanche 28 juin à 17h , réservez-vite !

Les Conférences Vocales présentent NAOS, un spectacle a cappella porté par 37 chanteurs et une mise en espace immersive.

Entre puissance des voix, mouvement des corps et scénographie inventive, le chœur efface la frontière entre scène et public.

Un voyage sensoriel et lumineux, inspiré par le souffle de la vie, les éléments et l’énergie du cosmos.

INFORMATION

– Le placement est libre et dans l’ordre d’arrivée.

– Plein tarif 25 €

– Tarif réduit (sur présentation de justificatifs étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap,12/17 ans) 20 €

– Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 99 54 77 77

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English :

Join us at Maguelone Cathedral for the NAOS Vocal Conferences concert on Sunday, June 28 at 5 p.m., and book early!

Les Conférences Vocales present NAOS, an a cappella show featuring 37 singers and immersive staging.

With powerful voices, moving bodies and inventive scenography, the choir blurs the boundaries between stage and audience.

L’événement FESTIVAL DES VOIX DE MAGUELONE CONCERT LES CONFÉRENCES VOCALES NAOS Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER