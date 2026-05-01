Villeneuve-lès-Maguelone

CONCERT ÊKHÔ EMPREINTES

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai à 21h Concert ÊKHÔ Empreintes

Êkhô chœur de chambre est un ensemble professionnel fondé à Montpellier, réunissant 16 chanteurs autour d’un projet artistique exigeant, centré notamment sur le répertoire a cappella et la création contemporaine.

Samedi 30 mai à 21h Concert ÊKHÔ Empreintes

Êkhô chœur de chambre est un ensemble professionnel fondé à Montpellier, réunissant 16 chanteurs autour d’un projet artistique exigeant, centré notamment sur le répertoire a cappella et la création contemporaine.

Le programme Empreintes propose un dialogue entre musique sacrée ancienne et œuvres contemporaines, mettant en lumière l’influence des polyphonies du passé sur les compositeurs d’aujourd’hui et la richesse des émotions humaines à travers les siècles.

Porté par une scénographie soignée, le concert offre une expérience immersive et intense, où la puissance des voix a cappella crée un moment musical à la fois spirituel et sensible.

Plein Tarif 25 € Tarif réduit 20 € (personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, 12-16 ans) Gratuit pour les de 12 ans. .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 99 54 77 77

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English :

Saturday May 30th at 9pm ? Concert ÊKHÔ Empreintes

Êkhô ch?ur de chambre is a professional ensemble founded in Montpellier, bringing together 16 singers around a demanding artistic project, focusing in particular on a cappella repertoire and contemporary creation.

L’événement CONCERT ÊKHÔ EMPREINTES Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER