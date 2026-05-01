FÊTE DE LA NATURE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone

FÊTE DE LA NATURE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Chemin du Pilou Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le centre de loisirs de la plage, situé dans un cadre exceptionnel entre mer et étangs, accueillera la Fête de la Nature le 23 mai prochain. Cet événement, ouvert à tous et gratuit, proposera de nombreuses animations pour sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité locale.

Le centre de loisirs de la plage, situé dans un cadre exceptionnel entre mer et étangs, accueillera la Fête de la Nature le 23 mai prochain. Cet événement, ouvert à tous et gratuit, proposera de nombreuses animations pour sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité locale.

Organisé en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, la Ligue de Protection des Oiseaux, les Écologistes de l’Euzière et le groupe local Vélocité Montpellier.

Retrouvez tout au long de l’après-midi et de la soirée des ateliers ludiques et pédagogiques, des balades naturalistes, des rencontres avec des professionnels de l’environnement et des spectacles.

Petite restauration sur place, assurée par Le local et Les jardins de Costebelle, à partir de 16h.

Fermeture de la passerelle à 23h.

Dernier petit train à 22h30 au départ du centre de loisirs vers le parking du Pilou.

Parking payant jusqu’à 18h.

Réservation obligatoire

Programme complet en ligne .

Chemin du Pilou Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie info@fetedelanature.com

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English :

The beach leisure center, set in an exceptional setting between sea and ponds, will host the Fête de la Nature on May 23. The event, open to all and free of charge, will feature a wide range of activities designed to raise public awareness of the richness of local biodiversity.

L’événement FÊTE DE LA NATURE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER