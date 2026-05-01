CANAL EN FÊTE Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone

CANAL EN FÊTE

Passerelle du Pilou Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

VNF organise la manifestation canal en fête du 29 au 31 mai, dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma tourisme. À Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier Méditerranée Métropole et l’association SAVE vous donnent rendez-vous le vendredi 29 mai pour une balade guidée entre mer et lagune.

VNF organise la manifestation canal en fête du 29 au 31 mai, dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma tourisme. À Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier Méditerranée Métropole et l’association SAVE vous donnent rendez-vous le vendredi 29 mai pour une balade guidée entre mer et lagune.

Le littoral de Villeneuve quid de son devenir dans un contexte de changement climatique ?

À travers une balade guidée entre mer et lagunes, apprenez à connaître la plage de Villeneuve et découvrez comment elle va évoluer dans le temps…

Guide Montpellier Méditerranée Métropole et l’association SAVE

Durée 2h

Rendez-vous au parking du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone (parking payant);

Prévoir de l’eau, crème solaire, casquette et bonnes chaussures.

Gratuit, sur réservation gemapi@montpellier.fr ou 06 25 52 24 02

A faire également

►Carnaval’eau Cortège musicale de bateaux d’avirons déguisée

Un vrai moment festif pour découvrir l’aviron. Suivi à pied possible depuis le chemin de halage entre le pont des 4 canaux de Palavas les Flots et la passerelle du Pilou de Villeneuve les Maguelone.

10h 12h

Animation gratuite (démonstration) organisée par le MUC Aviron

Départ 4 canaux Arrivée passerelle du Pilou

►Randonnée gourmande avec un guide de la presqu’île de Maguelone

Organisée par l’association Courir en Solidaire en partenariat avec les Compagnons de Maguelone.

Randonnée de 7 km au départ des arènes de Villeneuve à la plage du Pilou en passant par le Canal et la presqu’il de Maguelone. Dégustation de vins des Compagnons de Maguelone et apéritif musical au bord du canal à 12H en clôture de l’animation.

Départ 10h

Gratuit (sur inscription)

Rdv Parking des arènes.

Inscription obligatoire avant le 29 mai à 20h (limité à 30 participants) courirensolidaire@gmail.com ou 06 64 84 19 73 .

Passerelle du Pilou Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 6 25 52 24 02 gemapi@montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VNF is organizing the canal en fête event from May 29 to 31, as part of the implementation of its tourism plan. In Villeneuve-lès-Maguelone, Montpellier Méditerranée Métropole and the SAVE association invite you to join them on Friday May 29 for a guided stroll between sea and lagoon.

L’événement CANAL EN FÊTE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER