LA POULPINADE #4 Villeneuve-lès-Maguelone
LA POULPINADE #4 Villeneuve-lès-Maguelone samedi 6 juin 2026.
Villeneuve-lès-Maguelone
LA POULPINADE #4
235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les manja-pofres* vous donnent rendez-vous le samedi 6 juin au Grand Jardin pour cette 4e édition !
Avec son nouveau format, la Poulpinade vous propose encore plus de poulpe !
Les manja-pofres* vous donnent rendez-vous le samedi 6 juin au Grand Jardin pour cette 4e édition !
Avec son nouveau format, la Poulpinade vous propose encore plus de poulpe !
Venez passer une journée conviviale autour des produits de la mer et de vins locaux, tout en profitant d’un festival de peñas et d’une soirée DJ.
11h > minuit
Grand Jardin
La tablée des manja-pofres
Restauration non-stop autour des produits de la mer et viticulteurs locaux avec la présence de restaurateurs professionnels et des associations
villeneuvoises partenaires.
9h30 Salle Sophie Desmarets
Stage de danse occitane
Animé par le Cercle Occitan de Montpellier
Gratuit sur réservation au 07 68 97 66 79 (n’hésitez pas à laisser un message vocal)
11h
Ouverture du site du Grand Jardin
11h
Mini-balèti
(bal populaire en occitan) animé par Eusébio per vos far dançar
Animation de danse occitane
12h > 17h
Animations pour enfants
12h30 > 15h
Festival de peñas
15h30 > 16h
Chants et musique occitane
17h > 19h
Set Dj Yann K
19h
Lancement de la soirée de la Poulpinade
En présence des élus de la Ville
19h30 > 22h
Festival de peñas
22h > minuit
Mix 100% Poulpinade
Tous en marinière pour une ambiance festive toujours plus poulpe !
*mangeurs de poulpe .
235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie
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English :
The manja-pofres* are looking forward to seeing you on Saturday June 6 in the Grand Jardin for this 4th edition!
With its new format, the Poulpinade offers even more octopus!
L’événement LA POULPINADE #4 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER
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