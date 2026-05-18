LA POULPINADE #4 Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone

LA POULPINADE #4

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les manja-pofres* vous donnent rendez-vous le samedi 6 juin au Grand Jardin pour cette 4e édition !

Avec son nouveau format, la Poulpinade vous propose encore plus de poulpe !

Les manja-pofres* vous donnent rendez-vous le samedi 6 juin au Grand Jardin pour cette 4e édition !

Avec son nouveau format, la Poulpinade vous propose encore plus de poulpe !

Venez passer une journée conviviale autour des produits de la mer et de vins locaux, tout en profitant d’un festival de peñas et d’une soirée DJ.

11h > minuit

Grand Jardin

La tablée des manja-pofres

Restauration non-stop autour des produits de la mer et viticulteurs locaux avec la présence de restaurateurs professionnels et des associations

villeneuvoises partenaires.

9h30 Salle Sophie Desmarets

Stage de danse occitane

Animé par le Cercle Occitan de Montpellier

Gratuit sur réservation au 07 68 97 66 79 (n’hésitez pas à laisser un message vocal)

11h

Ouverture du site du Grand Jardin

11h

Mini-balèti

(bal populaire en occitan) animé par Eusébio per vos far dançar

Animation de danse occitane

12h > 17h

Animations pour enfants

12h30 > 15h

Festival de peñas

15h30 > 16h

Chants et musique occitane

17h > 19h

Set Dj Yann K

19h

Lancement de la soirée de la Poulpinade

En présence des élus de la Ville

19h30 > 22h

Festival de peñas

22h > minuit

Mix 100% Poulpinade

Tous en marinière pour une ambiance festive toujours plus poulpe !

*mangeurs de poulpe .

235 Boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

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English :

The manja-pofres* are looking forward to seeing you on Saturday June 6 in the Grand Jardin for this 4th edition!

With its new format, the Poulpinade offers even more octopus!

L’événement LA POULPINADE #4 Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER