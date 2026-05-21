Maillane

Les Estivales des Cafés Maillanais

Du 05/06 au 04/09/2026, le 1er vendredi, le 2ème vendredi, le 3ème vendredi et le 4ème vendredi du mois le vendredi de 19h30 à 23h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Place Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-09-04 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Les Estivales des Cafés Maillanais Les Soirées Musicales des Vendredis Soirs sont de retour.

Quand la nuit tombe, la place Frédéric Mistral s’anime au rythme de la musique live et des verres qui s’entrechoquent.



Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse des Estivales des Cafés Maillanais, chaque vendredi soir au cœur du village de Maillane.



Tout au long de la saison, une programmation éclectique viendra rythmer vos fins de semaine dans une atmosphère conviviale et festive.



Installez-vous en terrasse et profitez de l’accueil des trois cafés-restaurants participants Le Café du Progrès, Lou Mistral di Maiano et La Maison Bernard.



Musique live, ambiance détendue, bons plats et verres à partager… tous les ingrédients sont réunis pour vivre des vendredis soirs inoubliables à Maillane.





Programme

5 juin Duo Acoustique

12 juin Garette Edward

19 juin Coverage

21 juin Fête de la musique

26 juin Amalgame

3 juillet Adore duo

10 juillet coverage

17 juillet Saint Éloi

24 juillet Revers

31 juillet Duo acoustique

7 août So June

14 août Gipsy Mariano

21 août Coverage

28 août Gareth Edouard

4 septembre Adore duo













Réservations conseillées au niveau des cafés. .

Place Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 74 15 loumistral@kpgroupe.fr

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English :

Les Estivales des Cafés Maillanais The Musical Evenings of Friday Evenings are back.

L’événement Les Estivales des Cafés Maillanais Maillane a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence