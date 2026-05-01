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Soirée au Chai Mistral Maillane

Soirée au Chai Mistral Maillane samedi 30 mai 2026.

Adresse : route de Saint Rémy de Provence

Ville : 13910 Maillane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Maillane

Soirée au Chai Mistral

Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. route de Saint Rémy de Provence Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

soirée au Chai Mistral
✨ SOIRÉE INAUGURATION BAR À VIN ✨

La Cave Chai Mistral vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à Maillane pour une soirée festive et conviviale ⚽

Au programme

⚽ Dès 18h
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions
PSG Arsenal

Présence du food truck Dolce Vita pour régaler vos papilles

De 20h à 22h
Concert live du duo LES LOLA POP
avec Manon Ladoré & Anaïs LO

Un univers pop chic & rock acoustique à travers les plus belles chansons françaises et internationales ✨

Cave Chai Mistral
273 Route de Saint-Rémy
13910 Maillane

Une belle soirée de partage autour du vin, de la musique et de la bonne humeur

On vous attend nombreux pour célébrer cette inauguration avec nous !   .

route de Saint Rémy de Provence Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 59 12  chai.mistral@gmail.com

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English :

evening at Chai Mistral

L’événement Soirée au Chai Mistral Maillane a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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