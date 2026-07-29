Informations pratiques

Illiers-Combray

Les Estivales des Gloriettes Les Mistinguettes de Beaufay

30 Rue de Chartres Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

es Estivales des Gloriettes Les Mistinguettes de Beaufay

Laissez-vous emporter par l’énergie du French Cancan.

Pendant 15 jours, l’Ehpad Les Gloriettes ouvre grand ses portes pour proposer un festival culturel et intergénérationnel, gratuit et ouvert à tous.

Les Estivales sont bien plus qu’un événement elles permettent à nos résidents de vivre pleinement l’effervescence de l’été, de renforcer le lien social et de favoriser les rencontres entre les générations.

Cet événement est entièrement gratuit grâce aux actions de financement menées tout au long de l’année par le service animation (marchés de Noël, tombolas, recherche de dons…) ainsi qu’au précieux soutien de la Mairie d’Illiers-Combray, qui met à disposition le matériel logistique nécessaire. .

30 Rue de Chartres Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 00 86 57

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English :

Les Gloriettes Summer Festival: Les Mistinguettes de Beaufay

L’événement Les Estivales des Gloriettes Les Mistinguettes de Beaufay Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE