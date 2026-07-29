Les Estivales des Gloriettes Tête de Piaf Illiers-Combray
mercredi 5 août 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Les Estivales des Gloriettes Tête de Piaf
30 Rue de Chartres Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les Estivales des Gloriettes Tête de Piaf
Laissez-vous emporter par les sonorités des chansons françaises.
Pendant 15 jours, l’Ehpad Les Gloriettes ouvre grand ses portes pour proposer un festival culturel et intergénérationnel, gratuit et ouvert à tous.
Les Estivales sont bien plus qu’un événement elles permettent à nos résidents de vivre pleinement l’effervescence de l’été, de renforcer le lien social et de favoriser les rencontres entre les générations.
Cet événement est entièrement gratuit grâce aux actions de financement menées tout au long de l’année par le service animation (marchés de Noël, tombolas, recherche de dons…) ainsi qu’au précieux soutien de la Mairie d’Illiers-Combray, qui met à disposition le matériel logistique nécessaire. .
30 Rue de Chartres Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 00 86 57
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English :
Les Estivales des Gloriettes: T%EAte de Piaf
L’événement Les Estivales des Gloriettes Tête de Piaf Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-07-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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