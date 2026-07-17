Mini-expo de photographies anciennes, Musée Marcel Proust – Maison Tante Léonie, Illiers-Combray

Informations pratiques

Mini-expo de photographies anciennes 19 et 20 septembre Musée Marcel Proust – Maison Tante Léonie Eure-et-Loir

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À partir du week-end des Journées Européennes du Patrimoine et jusqu’à la fin de l’année, le Musée Marcel Proust – Maison de Tante Léonie vous propose un accrochage inédit de photographies des collections, certaines non présentées jusqu’alors. Dans une scénographie temporaire évoquant un studio photographique de la fin du XIXe siècle, vous découvrirez ou redécouvrirez quelques membres des familles Proust, Amiot, et souvenirs de l’écrivain dans la maison et le jardin d’Illiers, à la source d’A la recherche du temps perdu.

Musée Marcel Proust – Maison Tante Léonie Place Lemoine 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray 28120 Le Moulin Foulon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 24 30 97 http://amisdeproust.fr La Maison de Tante Léonie – Musée Marcel Proust est un lieu chargé de mémoire. C’est ici que Marcel Proust, enfant, passa ses vacances chez sa tante. Plus tard, il s’inspirera du village d’Illiers pour créer le « Combray » de « À la recherche du temps perdu ». Charme du passé et pittoresque orientaliste seront de la visite dans cette maison où fut dégustée la célèbre madeleine…

À partir du week-end des Journées Européennes du Patrimoine et jusqu’à la fin de l’année, le Musée Marcel Proust – Maison de Tante Léonie vous propose un accrochage inédit de photographies des non un…

Musée Marcel Proust – Maison de Tante Léonie. Photographie au Pré Catelan, vers 1904, inv. 2005.20.5.1