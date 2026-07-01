Mirougrain visite des extérieurs, Manoir de Mirougrain, Illiers-Combray

Informations pratiques

Mirougrain visite des extérieurs Dimanche 20 septembre, 13h00 Manoir de Mirougrain Eure-et-Loir

Non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs du manoir avec commentaires et explications pour ceux qui le souhaitent.

Manoir de Mirougrain 50 route de Courville, 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 69 15 64 30 Manoir remanié au XIXᵉ par sa propriétaire, la poétesse Juliette de Joinville.

Façade recouverte de pierres mégalithiques.

Site proustien de La Recherche. Visite libre et commentée pour ceux qui le souhaitent. Quelques places sur le chemin d’accès, sinon parking du stade à proximité. Non adapté aux PMR, cailloux et pelouses rendant difficile l’usage de fauteuils roulants.

Visite libre des extérieurs du manoir avec commentaires et explications pour ceux qui le souhaitent.

©Didier Brunet