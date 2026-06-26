Informations pratiques

Illiers-Combray

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier

Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier

Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025 pour La Maison vide (éditions de Minuit), viendra présenter son oeuvre à la Maison de Tante Léonie. S’ensuivra une séance de dédicace, à 16h, en accès libre dans l’Orangerie. .

Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97

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English :

Meet-and-Greet and Book Signing: Laurent Mauvignier

L’événement Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE