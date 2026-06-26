UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Illiers-Combray

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray

samedi 3 octobre 2026 · Illiers-Combray

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Lemoine
Ville
28120 Illiers-Combray
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Illiers-Combray

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier

Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier
Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025 pour La Maison vide (éditions de Minuit), viendra présenter son oeuvre à la Maison de Tante Léonie. S’ensuivra une séance de dédicace, à 16h, en accès libre dans l’Orangerie.   .

Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet-and-Greet and Book Signing: Laurent Mauvignier

L’événement Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

À voir aussi à Illiers-Combray (Eure-et-Loir)