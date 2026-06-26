Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray
samedi 3 octobre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier
Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier
Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025 pour La Maison vide (éditions de Minuit), viendra présenter son oeuvre à la Maison de Tante Léonie. S’ensuivra une séance de dédicace, à 16h, en accès libre dans l’Orangerie. .
Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 30 97
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English :
Meet-and-Greet and Book Signing: Laurent Mauvignier
L’événement Rencontre Dédicace Laurent Mauvignier Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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