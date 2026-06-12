Marvejols

LES ESTIVALES DJ GUILLAUME

Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Estivales de Marvejols

Dj Guillaume vous donne rendez-vous pour une soirée festive et dansante ! Des grands classiques des années 80 aux sons actuels, en passant par le disco funk ou encore le R’n’B, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et rythmée tout au long de la soirée

Première partie Blind Test

Jeux en bois, maquillage, cyclo tour

Les Estivales de Marvejols

Dj Guillaume vous donne rendez-vous pour une soirée festive et dansante ! Des grands classiques des années 80 aux sons actuels, en passant par le disco funk ou encore le R’n’B, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et rythmée tout au long de la soirée

Première partie Blind Test

Jeux en bois, maquillage, cyclo tour .

Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

Les Estivales de Marvejols

DJ Guillaume invites you to a festive night of dancing! From 80s classics to today’s hits, including disco funk and R&B, come enjoy a warm and lively atmosphere all evening long

Opening act: Blind Test

Wooden games, face painting, bike tour

L’événement LES ESTIVALES DJ GUILLAUME Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination