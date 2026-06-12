LES ESTIVALES DJ GUILLAUME Marvejols
LES ESTIVALES DJ GUILLAUME Marvejols jeudi 16 juillet 2026.
Marvejols
LES ESTIVALES DJ GUILLAUME
Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les Estivales de Marvejols
Dj Guillaume vous donne rendez-vous pour une soirée festive et dansante ! Des grands classiques des années 80 aux sons actuels, en passant par le disco funk ou encore le R’n’B, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et rythmée tout au long de la soirée
Première partie Blind Test
Jeux en bois, maquillage, cyclo tour
Les Estivales de Marvejols
Dj Guillaume vous donne rendez-vous pour une soirée festive et dansante ! Des grands classiques des années 80 aux sons actuels, en passant par le disco funk ou encore le R’n’B, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et rythmée tout au long de la soirée
Première partie Blind Test
Jeux en bois, maquillage, cyclo tour .
Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45
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English :
Les Estivales de Marvejols
DJ Guillaume invites you to a festive night of dancing! From 80s classics to today’s hits, including disco funk and R&B, come enjoy a warm and lively atmosphere all evening long
Opening act: Blind Test
Wooden games, face painting, bike tour
L’événement LES ESTIVALES DJ GUILLAUME Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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