Marvejols

LES ESTIVALES LUIGI RUTIGLIANO

Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les Estivales de Marvejols

Artiste apprécié du public lozérien, Luigi vous propose un voyage musical mêlant chanson française, variété et grands classiques. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur pour faire vibrer l’Esplanade au rythme de sa musique.

Jeux en bois, maquillage, Sculpture sur ballons

Les Estivales de Marvejols

Artiste apprécié du public lozérien, Luigi vous propose un voyage musical mêlant chanson française, variété et grands classiques. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur pour faire vibrer l’Esplanade au rythme de sa musique.

Jeux en bois, maquillage, Sculpture sur ballons .

Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

The Marvejols Summer Festival

A favorite among the Lozère audience, Luigi takes you on a musical journey blending French chanson, pop, and timeless classics. An evening filled with good cheer, set to get the Esplanade dancing to the beat of his music.

Wooden games, face painting, balloon sculpting

L’événement LES ESTIVALES LUIGI RUTIGLIANO Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination