Marvejols

LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC

Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les Estivales de Marvejols

Voltage Cover AC/DC, tribute band originaire d’Aveyron, rend hommage au mythique groupe australien. A travers un show énergique, les musiciens interprètent les plus grands succès du groupe AC/DC pour offrir au public la puissance de leurs concerts.

Première partie Purple Wood

Jeux en bois, maquillage, caricatures

Les Estivales de Marvejols

Voltage Cover AC/DC, tribute band originaire d’Aveyron, rend hommage au mythique groupe australien. A travers un show énergique, les musiciens interprètent les plus grands succès du groupe AC/DC pour offrir au public la puissance de leurs concerts.

Première partie Purple Wood

Jeux en bois, maquillage, caricatures .

Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

Les Estivales de Marvejols

Voltage Cover AC/DC, a tribute band from Aveyron, pays homage to the legendary Australian band. Through an energetic show, the musicians perform AC/DC’s greatest hits to give the audience a taste of the band’s powerful live concerts.

Opening act: Purple Wood

Wooden toys, face painting, caricatures

L’événement LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination