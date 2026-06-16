LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC Marvejols
LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC Marvejols jeudi 2 juillet 2026.
Marvejols
LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC
Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les Estivales de Marvejols
Voltage Cover AC/DC, tribute band originaire d’Aveyron, rend hommage au mythique groupe australien. A travers un show énergique, les musiciens interprètent les plus grands succès du groupe AC/DC pour offrir au public la puissance de leurs concerts.
Première partie Purple Wood
Jeux en bois, maquillage, caricatures
Les Estivales de Marvejols
Voltage Cover AC/DC, tribute band originaire d’Aveyron, rend hommage au mythique groupe australien. A travers un show énergique, les musiciens interprètent les plus grands succès du groupe AC/DC pour offrir au public la puissance de leurs concerts.
Première partie Purple Wood
Jeux en bois, maquillage, caricatures .
Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45
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English :
Les Estivales de Marvejols
Voltage Cover AC/DC, a tribute band from Aveyron, pays homage to the legendary Australian band. Through an energetic show, the musicians perform AC/DC’s greatest hits to give the audience a taste of the band’s powerful live concerts.
Opening act: Purple Wood
Wooden toys, face painting, caricatures
L’événement LES ESTIVALES VOLTAGE COVER ACDC Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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