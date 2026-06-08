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1ER VIDE GRENIER Marvejols

1ER VIDE GRENIER Marvejols

1ER VIDE GRENIER Marvejols samedi 20 juin 2026.

Adresse : Résidence Ray

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 5 Journée

Marvejols

1ER VIDE GRENIER

Résidence Ray Marvejols Lozère

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

L’association Les amis de la résidence Jean-Baptiste Ray organise son 1er Vide-Grenier   .

Résidence Ray Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 20 13 

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English :

L’événement 1ER VIDE GRENIER Marvejols a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Gévaudan Destination

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