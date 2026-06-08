1ER VIDE GRENIER Marvejols
1ER VIDE GRENIER Marvejols samedi 20 juin 2026.
Marvejols
1ER VIDE GRENIER
Résidence Ray Marvejols Lozère
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Les amis de la résidence Jean-Baptiste Ray organise son 1er Vide-Grenier .
Résidence Ray Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 20 13
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English :
L’événement 1ER VIDE GRENIER Marvejols a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Gévaudan Destination
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