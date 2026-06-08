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STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols

STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols

STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Galerie du Homard Bleu

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 120 120 Adulte

Marvejols

STAGE COURT-MÉTRAGE

Galerie du Homard Bleu Marvejols Lozère

Tarif : 120 – 120 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-25

Stage court-métrage spécial collège animé par William Fages à la galerie du Homard Bleu   .

Galerie du Homard Bleu Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 42 32 27 34 

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English :

L’événement STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination

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