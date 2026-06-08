STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols
STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols jeudi 25 juin 2026.
Marvejols
STAGE COURT-MÉTRAGE
Galerie du Homard Bleu Marvejols Lozère
Tarif : 120 – 120 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-25
Stage court-métrage spécial collège animé par William Fages à la galerie du Homard Bleu .
Galerie du Homard Bleu Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 42 32 27 34
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English :
L’événement STAGE COURT-MÉTRAGE Marvejols a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination
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