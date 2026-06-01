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ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols

ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols

ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols dimanche 21 juin 2026.

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 20 20 Adulte

Marvejols

ATELIER MUNZ FLOOR

Marvejols Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Atelier Munz Floor avec Emmanuelle Priam
Venez ralentir et vous laisser envelopper dans la spirale du bien être   .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95  sophro.emmapriam@orange.fr

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English :

L’événement ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination

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