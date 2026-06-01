ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols
ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols dimanche 21 juin 2026.
Marvejols
ATELIER MUNZ FLOOR
Marvejols Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Atelier Munz Floor avec Emmanuelle Priam
Venez ralentir et vous laisser envelopper dans la spirale du bien être .
Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 55 54 95 sophro.emmapriam@orange.fr
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English :
L’événement ATELIER MUNZ FLOOR Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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