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TOURNOI DE VOLLEY Marvejols

TOURNOI DE VOLLEY Marvejols

TOURNOI DE VOLLEY Marvejols jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Grande salle du Ranquet

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Gratuit Journée

Marvejols

TOURNOI DE VOLLEY

Grande salle du Ranquet Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Tournoi de Volley organisé par AMVB et Comité Départemental de Volley
Rejoins-nous pour une soirée sportive et fun !   .

Grande salle du Ranquet Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 57 44 90 

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English :

L’événement TOURNOI DE VOLLEY Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination

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