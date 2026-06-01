TOURNOI DE VOLLEY Marvejols
TOURNOI DE VOLLEY Marvejols jeudi 25 juin 2026.
Marvejols
TOURNOI DE VOLLEY
Grande salle du Ranquet Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tournoi de Volley organisé par AMVB et Comité Départemental de Volley
Rejoins-nous pour une soirée sportive et fun ! .
Grande salle du Ranquet Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 87 57 44 90
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English :
L’événement TOURNOI DE VOLLEY Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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