FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC L’ORCHESTRE DU GRAND BOUCAN! Marvejols

Marvejols

FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC L’ORCHESTRE DU GRAND BOUCAN!

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 Juin, le Sillon Lauzé vous invite à venir faire sa Fête à la Musique, avec la trentaine de musicien.ne.s de L’Orchestre du Grand Boucan ! accompagné de DJ sets des Sillonné.e.s et de leurs invité.e.s qui débuteront dès 18h00 pour ambiancer la Foire aux Disques d’Occasion que nous proposerons jusqu’à 21h00 (stands gratuits sur inscription par e-mail à condition d’apporter votre table et votre parasol !)

Pour rassasier tous les appétits, les bénévoles du Sillon Lauzé proposeront de la petite restauration sur place à prix modique, avec et sans protéines d’origine animale, sous forme d’assiettes fraicheur composées et de grillades.

Consacrons-nous maintenant à L’Orchestre du Grand Boucan ! Qu’est-ce donc que ce projet ?? Et bien, c’est un projet simple et magnifique ! Des habitant.e.s de Florac et des vallées alentours se sont regroupé.e.s pour jouer de la musique ensemble, et comme les choses sont bien faites, parfois, ils et elles ont trouvé… un chef ! Car lui aussi cherchait, avec sa baguette, tel un sourcier, des instrumentistes à diriger !

Et le résultat, c’est que depuis deux ans se côtoient, au sein de l’O.G.B, entre 25 et 30 musicien.ne.s, qu’ils et elles soient débutant.e.s, presque pro, maraîchères, éleveuses, rêveurs, pions, profs, couturiers, techniciennes, menuisiers, boulangères, jeunes parents, jeunes tout court, grand-parents… Et même si on ne peut pas dire qu’il soit symphonique, baroque ou de chambre, c’est bien à un orchestre que nous avons ici à faire… Ce grand boucan est donc composé de sections en tous genres, de cordes pincées et frottées, de vents en bois ou en cuivre, de percussions, bref, d’un beau mélange d’électrique et d’acoustique, sans oublier le chant. Ce mélange improbable, c’est ce qui caractérise l’Orchestre du Grand Boucan ! Il est unique. On y entend le clavier électrique soutenir la flûte traversière, on y admire la harpe frayer avec le trombone à coulisse, on y surprend le triangle se déhancher près des accordéons…

Play

Le choix des morceaux vient tantôt de propositions de l’un.e des musicien.ne.s, tantôt de leur chef d’orchestre. Chaque morceau est ensuite réarrangé par lui selon leur configuration originale, leurs niveaux, voire re-réarrangé selon qui est présent le jour du concert ! Le set est donc éclectique au possible, et pourtant la cohérence, elle, est toujours là, dans les arrangements, dans l’énergie, dans le voyage proposé par cette belle bande d’humain.e.s, qui saura sans aucun doute possible ambiancer le public du Sillon Lauzé pour faire ensemble une magnifique fête de la musique !

Ouverture à 18h00 avec DJ Sets et foire aux disques d’occasion jusqu’à 21h00.

Concert à 20h30, suivi d’autres DJ sets jusqu’à 01h du matin.

Petite restauration maison sur place. Entrée libre et adhésion facultative.

Participation libre au chapeau pour l’Orchestre du Grand Boucan ! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC L’ORCHESTRE DU GRAND BOUCAN! Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination