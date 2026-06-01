LES ESTIVALES SAMUEL PUEL Marvejols
LES ESTIVALES SAMUEL PUEL Marvejols mardi 30 juin 2026.
Marvejols
LES ESTIVALES SAMUEL PUEL
Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Les Estivales de Marvejols
Samuel Puel est un jeune musicien lozérien passionné d’accordéon. Animé par l’envie de partager sa musique, il fait danser les publics de tous âges à travers un répertoire festif mêlant musette, variété et airs populaires.
Première partie Etoile Marvejolaise
Jeux en bois, maquillage, Cyclo Tour
Les Estivales de Marvejols
Samuel Puel est un jeune musicien lozérien passionné d’accordéon. Animé par l’envie de partager sa musique, il fait danser les publics de tous âges à travers un répertoire festif mêlant musette, variété et airs populaires.
Première partie Etoile Marvejolaise
Jeux en bois, maquillage, Cyclo Tour .
Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45
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English :
Les Estivales de Marvejols
Samuel Puel is a young musician from the Lozère region with a passion for the accordion. Driven by a desire to share his music, he gets audiences of all ages dancing with a festive repertoire blending musette, variety, and popular tunes.
Opening act: Etoile Marvejolaise
Wooden toys, face painting, bike tour
L’événement LES ESTIVALES SAMUEL PUEL Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination
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