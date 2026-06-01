Marvejols

LES ESTIVALES SAMUEL PUEL

Esplanade de l’Europe Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Les Estivales de Marvejols

Samuel Puel est un jeune musicien lozérien passionné d’accordéon. Animé par l’envie de partager sa musique, il fait danser les publics de tous âges à travers un répertoire festif mêlant musette, variété et airs populaires.

Première partie Etoile Marvejolaise

Jeux en bois, maquillage, Cyclo Tour

Les Estivales de Marvejols

Samuel Puel est un jeune musicien lozérien passionné d’accordéon. Animé par l’envie de partager sa musique, il fait danser les publics de tous âges à travers un répertoire festif mêlant musette, variété et airs populaires.

Première partie Etoile Marvejolaise

Jeux en bois, maquillage, Cyclo Tour .

Esplanade de l’Europe Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

Les Estivales de Marvejols

Samuel Puel is a young musician from the Lozère region with a passion for the accordion. Driven by a desire to share his music, he gets audiences of all ages dancing with a festive repertoire blending musette, variety, and popular tunes.

Opening act: Etoile Marvejolaise

Wooden toys, face painting, bike tour

L’événement LES ESTIVALES SAMUEL PUEL Marvejols a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Gévaudan Destination