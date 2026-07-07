Les estivales du Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Les estivales du Duchet

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de l’été, profitez d’un moment de détente à l’occasion des Estivales du Duchet. au programme concert sur la terrasse, bar & glaces et (Paëlla sur réservation).

Ven 3/07 Jazz Trio avec Olivier Truchot, Mariette Helou-Lizée & Bjorn Inglestam

Ven 10/07 Trio Jazz Manouche

Ven 17/07 Jazz Duo avec Jérôme lefèbvre & Mariette Helou-Lizée

Ven 24/07 GEM duo acoustique pop, folk & variétés

Ven 31/07 Ella spirit Trio: Jazz & chansons françaises

Ven 7/08 Joël Jacquelin chansons françaises & internationales

Ven 14/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova

Ven 21/08 Mister PB chansons françaises, folk & rock

Ven 28/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova

*Concert en extérieur sous réserve des conditions météorologiques. .

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

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English : Les estivales du Duchet

L’événement Les estivales du Duchet Nanchez a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX