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Les estivales du Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez

vendredi 10 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez

Les estivales du Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Village vacances Le Duchet
Adresse
2 quartier Les Pessettes
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif

Nanchez

Les estivales du Duchet

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de l’été, profitez d’un moment de détente à l’occasion des Estivales du Duchet. au programme concert sur la terrasse, bar & glaces et (Paëlla sur réservation).

Ven 3/07 Jazz Trio avec Olivier Truchot, Mariette Helou-Lizée & Bjorn Inglestam
Ven 10/07 Trio Jazz Manouche
Ven 17/07 Jazz Duo avec Jérôme lefèbvre & Mariette Helou-Lizée
Ven 24/07 GEM duo acoustique pop, folk & variétés
Ven 31/07 Ella spirit Trio: Jazz & chansons françaises
Ven 7/08 Joël Jacquelin chansons françaises & internationales
Ven 14/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova
Ven 21/08 Mister PB chansons françaises, folk & rock
Ven 28/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova

*Concert en extérieur sous réserve des conditions météorologiques.   .

Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

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English : Les estivales du Duchet

L’événement Les estivales du Duchet Nanchez a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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