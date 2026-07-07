Les estivales du Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez
vendredi 10 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Les estivales du Duchet
Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis de l’été, profitez d’un moment de détente à l’occasion des Estivales du Duchet. au programme concert sur la terrasse, bar & glaces et (Paëlla sur réservation).
Ven 3/07 Jazz Trio avec Olivier Truchot, Mariette Helou-Lizée & Bjorn Inglestam
Ven 10/07 Trio Jazz Manouche
Ven 17/07 Jazz Duo avec Jérôme lefèbvre & Mariette Helou-Lizée
Ven 24/07 GEM duo acoustique pop, folk & variétés
Ven 31/07 Ella spirit Trio: Jazz & chansons françaises
Ven 7/08 Joël Jacquelin chansons françaises & internationales
Ven 14/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova
Ven 21/08 Mister PB chansons françaises, folk & rock
Ven 28/08 Miss Jones & friends Jazz & bossa nova
*Concert en extérieur sous réserve des conditions météorologiques. .
Village vacances Le Duchet 2 quartier Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les estivales du Duchet
L’événement Les estivales du Duchet Nanchez a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Nanchez (Jura)
- Visite de la ferme Nanchez 7 juillet 2026
- SophrO’Balade à Prénovel Nanchez 9 juillet 2026
- Randonnée pédestre des Guillettes Salle des fêtes Nanchez 12 juillet 2026
- Vide-Grenier Nanchez 26 juillet 2026