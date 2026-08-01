Rando pédestre Traversée de Nanchez Nanchez
dimanche 23 août 2026 · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Rando pédestre Traversée de Nanchez
Départ de Prénovel La Basse Nanchez Jura
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 14:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Traversée de Nanchez
2 Parcours au choix 8 et 17 km, au départ de La basse à Prénovel, entre 8h et 9h30. Le parcours sera en boucle.
Un repas vous sera proposé à l’arrivée.
Réservation des repas conseillée dès l’inscription.
Inscription à la randonné 6€ pour les 8 km, 8€ pour les 17 km.
Tarifs des repas 8€ pour les enfants jusqu’à 12 ans, 15€ tarif adulte. .
Départ de Prénovel La Basse Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com
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English : Rando pédestre Traversée de Nanchez
L’événement Rando pédestre Traversée de Nanchez Nanchez a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX