Informations pratiques

Nanchez

Rando pédestre Traversée de Nanchez

Départ de Prénovel La Basse Nanchez Jura

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 14:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Traversée de Nanchez

2 Parcours au choix 8 et 17 km, au départ de La basse à Prénovel, entre 8h et 9h30. Le parcours sera en boucle.

Un repas vous sera proposé à l’arrivée.

Réservation des repas conseillée dès l’inscription.

Inscription à la randonné 6€ pour les 8 km, 8€ pour les 17 km.

Tarifs des repas 8€ pour les enfants jusqu’à 12 ans, 15€ tarif adulte. .

Départ de Prénovel La Basse Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com

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English : Rando pédestre Traversée de Nanchez

L’événement Rando pédestre Traversée de Nanchez Nanchez a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX