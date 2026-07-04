Les Estivales du Moulin à huile des Costes Le Moulin des Costes Pélissanne
jeudi 23 juillet 2026 · Le Moulin des Costes · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Les Estivales du Moulin à huile des Costes
Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 16h.
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 16h.
Jeudi 6 août 2026 à partir de 16h.
Jeudi 13 août 2026 à partir de 16h. Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Pendant les Estivales du Moulin des Costes, venez à la rencontre des oléiculteurs et de leurs invités ! Une journée festive ponctuée d’animations et de belles rencontres pour toute la famille.
Cette année, le Moulin vous propose des visites du moulin ancien et moderne, ainsi que la dégustation de ses huiles d’olive.
Dès 16h, profitez de l’arrivée d’une quinzaine d’artisans locaux (miel, bois d’olivier, plantes aromatiques, biscuits, bière, vin, glaces…) pour vivre l’ambiance d’un authentique marché provençal.
Le soir, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce à la présence d’un foodtruck, accompagné de musique et d’une bonne ambiance jusqu’à 22h ! .
Le Moulin des Costes 445 Chemin De Saint-Pierre Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 00 info@moulindescostes.com
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English :
Come and meet the olive growers and their guests during the Estivales du Moulin des Costes! It promises to be a festive day filled with entertainment and great encounters for the whole family.
L’événement Les Estivales du Moulin à huile des Costes Pélissanne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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