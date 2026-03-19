Les Estivales du Patrimoine 2026 Abbaye de la Clarté-Dieu Revisite de contes d’Antan (association Elixir)

Lieu-dit La Clarté Dieu Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:30:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

L’Abbaye de la Clarté-Dieu est une fondation monastique cistercienne tardive, du milieu du XIIIe siècle. Pillée et incendiée durant la guerre de Cent ans et ensuite restaurée, l’Abbaye se voit une seconde fois meurtrie à la révolution française. Après de nombreux travaux de restaurations, l’Abbaye est aujourd’hui ouverte à la visite et est classée Monument Historique depuis 2011.

Revisite de contes d’antan ASSOCIATION ELIXIR

Depuis plus de 15 ans, Fabienne Avisseau fait vibrer l’art du conte avec une parole vivante et jubilatoire. Accompagnée de son Orgue de Barbarie, elle revisite des contes d’antan avec une verve résolument contemporaine. 7 .

Lieu-dit La Clarté Dieu Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 53 41 07 julitamoussette@yahoo.fr

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Abbaye de la Clarté-Dieu Revisite de contes d’Antan (association Elixir) Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan