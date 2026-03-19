Les Estivales du Patrimoine 2026 Château de la Motte Gatsby le Magnifique Le Théâtre des Pieds Nus

Lieu-dit La Motte Sonzay Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:30:00

fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

Construit sur un plan quadrangulaire, le château de la Motte-Sonzay conserve ses tours féodales du XIVe XVe siècle. Il a été transformé au XVIe siècle par l’ajout de deux façades Renaissance. Au XIXe siècle, les deux ailes joignant la chapelle ont été abattues et la cour intérieure transformée en terrasse. Il est classé Monument Historique depuis 1959. Gatsby le Magnifique

LE THÉÂTRE LES PIEDS NUS New York,1925, les Années Folles battent leur plein, mais sous les strass et les paillettes de la fête, le drame couve. Venez (re)découvrir Gatsby le Magnifique, personnage flamboyant et mystérieux, prêt à tout pour reconquérir un amour perdu. Le spectacle vous transportera au coeur d’un monde de luxe et de faux-semblants, entre jazz, élégance et vertige des passions. 17 .

Lieu-dit La Motte Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 89 78 30 lamotte.sonzay@gmail.com

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Château de la Motte Gatsby le Magnifique Le Théâtre des Pieds Nus Sonzay a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan